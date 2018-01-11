Путин назвал Ким Чен Ына зрелым и грамотным политиком‍

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Президент России Владимир Путин считает лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком. Глава государства отметил, что путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности Ким Чен Ын решил стратегическую задачу.

У Ким Чен Ына есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки земного шара, отметил глава государства. По его мнению, теперь руководитель Северной Кореи заинтересован в том, чтобы успокоить ситуацию, сообщает ТАСС.

Путин полагает, что при денуклиаризации Корейского полуострова нужно исходить из реалий, проводить переговоры. Он подчеркнул, что действовать необходимо крайне аккуратно. Говоря о денуклиаризации, он отметил сложности задачи, но все же подчеркнул возможность ее решения в конечном итоге. Это возможно, если все участники процесса, в том числе северокорейцы, будут уверены в гарантиях безопасности без ядерного оружия.