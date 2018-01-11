Путин назвал Ким Чен Ына зрелым и грамотным политиком‍

11 января, 21:25
Фото: ТАСС/Zuma/Kcna
Президент России Владимир Путин считает лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком. Глава государства отметил, что путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности Ким Чен Ын решил стратегическую задачу.
У Ким Чен Ына есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки земного шара, отметил глава государства. По его мнению, теперь руководитель Северной Кореи заинтересован в том, чтобы успокоить ситуацию, сообщает ТАСС.
Путин полагает, что при денуклиаризации Корейского полуострова нужно исходить из реалий, проводить переговоры. Он подчеркнул, что действовать необходимо крайне аккуратно. Говоря о денуклиаризации, он отметил сложности задачи, но все же подчеркнул возможность ее решения в конечном итоге. Это возможно, если все участники процесса, в том числе северокорейцы, будут уверены в гарантиях безопасности без ядерного оружия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: