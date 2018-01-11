Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

11 января, 21:25

Путин назвал Ким Чен Ына зрелым и грамотным политиком‍

политика власть безопасность

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Президент России Владимир Путин считает лидера КНДР Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком. Глава государства отметил, что путем создания ядерного заряда и ракеты большой дальности Ким Чен Ын решил стратегическую задачу.

У Ким Чен Ына есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки земного шара, отметил глава государства. По его мнению, теперь руководитель Северной Кореи заинтересован в том, чтобы успокоить ситуацию, сообщает ТАСС.

Путин полагает, что при денуклиаризации Корейского полуострова нужно исходить из реалий, проводить переговоры. Он подчеркнул, что действовать необходимо крайне аккуратно. Говоря о денуклиаризации, он отметил сложности задачи, но все же подчеркнул возможность ее решения в конечном итоге. Это возможно, если все участники процесса, в том числе северокорейцы, будут уверены в гарантиях безопасности без ядерного оружия.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать