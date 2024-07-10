10 июля, 20:05Политика
Чеченский министр Дудаев показал пленных из штурмовой бригады ВСУ
Фото: телеграм-канал "Ахмед Дудаев"
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале показал более 10 пленных из 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые добровольно сдались в плен.
Этим видео он прокомментировал ролик украинских блогеров, которые продемонстрировали захваченных в плен чеченских военных. Он объяснил, что, пока ВСУ захватили двух человек, в плен Вооруженным силам РФ (ВС РФ) сдалось целое отделение бригады.
"Разница между нашими бойцами и этими бедолагами в том, что двух чеченцев вы взяли в плен в бессознательном состоянии на линии боевого столкновения, а эти сдались добровольно. Это принципиальное отличие", – отметил Дудаев.
На видео, по его словам, показаны не все пленные. Сами военные подтвердили его слова и рассказали, кем были до того, как попали в украинскую армию.
Ранее российские разведчики зашли вглубь украинской обороны в Харьковской области и пленили четверых солдат ВСУ, захватив их радиостанцию. Затем на этом же месте они захватили в плен вторую смену военных.
ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР