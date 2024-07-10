Совфед одобрил индексацию акцизов на табачную продукцию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил индексацию акцизов на табачную продукцию на период 2025–2027 годов. Эту норму приняли как поправку ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы РФ.

Другой поправкой правительства стала индексация акцизов на алкоголь, также распространенная на ближайшие три года. Так, акцизы на этиловый спирт, включая денатурат, спирт-сырец и дистиллят, с 1 января по 31 декабря следующего года составят 673 рубля за 1 литр спирта в подакцизном товаре. В 2026 году это значение будет на уровне 700 рублей, а в 2027-м – 728 рублей.

Ранее ГД РФ уже одобрила индексацию акцизов табачной и алкогольной продукции. Отмечалось, что их повышают на уровень инфляции. Так, акциз на жевательный, трубочный, курительный, сосательный, кальянный, нюхательный табаки в следующем году составит 4 657 рублей за килограмм, в 2026 – 4 843 рубля, а в 2027 – 5 037 рублей.

