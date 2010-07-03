Совфед одобрил закон о "билетной мафии"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совет Федерации одобрил закон о "билетной мафии", предусматривающий ограничение спекуляции билетами. Документ должен вступить в силу с 1 сентября, сообщает Агентство "Москва".
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, от действий перекупщиков страдают и зрители, и театры. Сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон в среднем превышает три миллиона рублей, подчеркнул он.
Согласно закону, организации культуры по просьбе посетителей обязаны предоставлять им информацию о ценах на билеты, о лицах, уполномоченных на продажу билетов, о формах, реквизитах и элементах оформления билетов и другие сведения.
Минкультуры России будет утверждать формы билета, абонемента и экскурсионной путевки на зрелищные мероприятия как бланка строгой отчетности с реквизитами. При этом бизнесменам дается право самим устанавливать элементы оформления.
Правительство РФ сможет устанавливать правила и условия, по которым посетители могут возвращать билеты в случае отказа от посещения мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами. В частности, речь идет о болезни или смерти члена семьи или близкого родственника.
Если причины отказа были другие, посетитель может не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия получить обратно 100% цены билета, абонемента или экскурсионной путевки. Если прошло не больше 10 дней, но больше пяти, то вернуть можно будет как минимум 50% цены.
Если срок составил менее пяти, но не более трех дней, то можно рассчитывать на 30%. В случае отказа менее чем за три дня, организация может не возвращать деньги.
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