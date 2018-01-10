Песков прокомментировал присвоение имени Немцова площади в США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на присвоение имени Бориса Немцова площади рядом с посольством России в Вашингтоне, сообщает "Газета.ру". По его словам, власти Москвы будут решать, давать ли симметричный ответ.

"Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения между Россией и США по-прежнему оставляют желать лучшего.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение о переименовании площади перед посольством России грубым и жестким.