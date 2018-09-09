Москвичам напомнили о возможности проголосовать до 22:00

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Москвичам напомнили о возможности проголосовать на выборах мэра до 22:00. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, это нововведение актуально в равной степени для всех избирателей, в том числе и для тех, кто едет сейчас в Москву, выезжая с дачи.

Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Все пункты для голосования впервые принимают избирателей до 22:00.

Горожане могут отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрированы Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.

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