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Запад хотел угнать российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, чтобы изучить его, уверен военный эксперт Александр Артамонов.

"Ту-22М3 обладает теми степенями защиты, такой скоростью, таким бортовым вооружением, которых больше не существует. И американцы признавали, что не могут его воссоздать", – рассказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он добавил, что у бомбардировщика нет аналогов в мире. При этом Украина в схеме угона была лишь транзитным путем, заключил эксперт.

О пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика, который может нести ядерное оружие, стало известно 8 июля. Украинская разведка при поддержке НАТО попыталась склонить российского военного летчика украсть Ту-22М3 и посадить его на Украине. Россиянину пообещали 3 миллиона долларов и гражданство Италии.

