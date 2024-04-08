FT: украинские чиновники заявили о полном уничтожении нескольких электростанций

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Несколько электростанций на Украине были почти полностью уничтожены. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на украинских чиновников.

По словам собеседников издания, речь идет и об объектах на территории Харьковской области. Однако журналистам не предоставили подробностей о масштабах разрушений на конкретных электростанциях. Тем не менее нанесенный электроэнергетике ущерб Киев оценил не таким масштабным, но "хуже", чем зимой 2022–2023 годов.

Кроме того, гендиректор украинского холдинга ДТЭК Максим Тимченко, заявил, что компания намерена восстановить половину уничтоженных ТЭЦ уже в ближайшие 3–4 месяца. Так он прокомментировал информацию об утрате холдингом 80% всех генерирующих мощностей.

Ранее стало известно, что на территории Харькова была поражена транзитная подстанция "Лосево". В результате в городе начали отмечаться отключения электроэнергии. Также было остановлено метро.