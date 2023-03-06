ВС РФ ликвидировали до 225 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: АР/Efrem Lukatsky

Бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали на донецком направлении за минувшие 24 часа до 225 солдат ВСУ. Об этом рассказали в российском военном ведомстве.

По данным министерства, украинская сторона потеряла пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Ураган" и гаубицу Д-30.

На территории населенного пункта Дачное в ДНР был ликвидирован склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Кроме того, в районе Часова Яра ВС РФ нейтрализовали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов AN/TPQ-37.

На херсонском направлении российские артиллеристы ликвидировали три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одну самоходную гаубицу "Акация".

В Минобороны также поделились, что ВС РФ за минувшие сутки уничтожили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29. Также военные российской стороны в районе населенного пункта Новопавловка ликвидировали вертолет Украины Ми-8.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!