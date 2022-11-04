В Сети раскритиковали Шольца за слова о Путине – СМИ

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Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ) обрушились с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца после его поста с обвинениями в сторону Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка. Об этом сообщает РИА Новости.

После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Шольц призвал Китай оказать воздействие на Россию в украинском конфликте с целью противостоять Путину.

"Вы позор Германии, оставайтесь там и никогда не возвращайтесь, здесь вы больше не нужны", – прокомментировал один из пользователей.

Другой же пользователь охарактеризовал публикацию Шольца как картину, демонстрирующую "лживость немецкой политики". Третий комментатор уточнил, что виновником всех конфликтов являются США, которые вмешиваются во внутреннюю политику стран. Россия же при этом защищает свои права и интересы, высказался пользователь.

Еще один пользователь порекомендовал Германии прекратить санкции в отношении России, если те хотят иметь "хорошую" зиму.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Шольц выступает за поиск общего языка с российским лидером. По его словам, немецкий канцлер изменил позицию.

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