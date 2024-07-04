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Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, который отмечается 4 июля, Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Минск всегда исходил из важности диалога с Вашингтоном, а также демонстрировал его пользу в те периоды, когда конструктивные контакты преобладали.

Поэтому президент предложил американцам оставить свое личное впечатление о стране, оценив ее достижения и не беря в расчет политические стереотипы.

"Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной", – сказал Лукашенко.

Он пригласил американцев в республику, а также пожелал им "безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли".

Лукашенко ранее предупреждал, что мир балансирует на грани глобальной катастрофы. Он также обвинил Запад в том, что он выращивает сторонников нацизма "подальше от своего дома".

В 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявлял, что Владимир Путин не будет поздравлять американского лидера Джо Байдена и американцев с Днем независимости из-за недружественной политики Штатов.

