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Киев не исключает возможной частичной демобилизации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Как объяснил секретарь СНБО, сначала соответствующие предложения должны внести члены ставки верховного главнокомандующего Украины. Затем возможный вопрос о демобилизации рассмотрят члены СНБО.

По его словам, сейчас все бригады при необходимости отправляются на восстановление. Поэтому это не означает, что у ВСУ нет передышки, заключил Данилов.

Ранее в Киеве и ряде других областных центрах Украины прошли митинги с требованием провести демобилизацию для украинских солдат, которые находятся на фронте с февраля 2022 года.

При этом командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук в интервью украинским изданиям уточнил, что ВСУ не хватает людей, так как в стране не проводится полномасштабная мобилизация. По его мнению, украинская армия ежедневно несет тяжелые потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизационные меры. Он добавил, что украинские войска больше не смогут отсидеться в глубоком тылу.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что дела у Америки вокруг Украины идут плохо. По его словам, такой вывод можно сделать по освещению конфликта в американских СМИ.

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