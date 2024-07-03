Депутат Федоров оценил налог на бездетность в 20–30 тысяч рублей

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Бездетные россияне должны платить по 20–30 тысяч рублей в качестве налога, рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

"Это просто вопрос выравнивания жизни граждан исходя из их вклада в нашу страну, в наших граждан", – цитирует его радиостанция "Комсомольская правда".

Он объяснил такую сумму тем, что на каждого ребенка налоговая система РФ должна давать примерно столько же рублей в месяц. По его мнению, семьи с детьми имеют объективно хуже условия жизни.

"Хотя они вкладывают в будущее, потому что именно их дети содержат наше будущее и потом платят, в том числе и бездетным, и всем остальным", – сказал Федоров.

По его словам, налог на бездетность в СССР составлял 6% от зарплаты, но сейчас эта цифра неактуальна. В настоящее время, считает депутат, сбор должен соответствовать примерным расходам на ребенка.

Ранее Федоров указывал, что семейные люди нуждаются в этих деньгах, поэтому те, у кого нет детей, должны платить в казну вне зависимости от того, по каким причинам они бездетны.

Он напомнил, что такой механизм был создан во время демографического кризиса во время Второй мировой войны, чтобы "понятно было, что будут большие потери".

