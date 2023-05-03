Европа может столкнуться с засухой и последующей конкуренцией за водные ресурсы

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В скором времени европейские государства могут столкнуться с засухой и последующей конкуренцией за доступ к водным артериям. Об этом сообщает Politico.

По информации СМИ, главный резервуар, обслуживающий многих каталонцев, постепенно истощается. При этом в некоторых деревень Франции, испытывающих перебои с водопроводной водой, люди начали выходить на массовые протесты. А в Италии уровень самой крупной реки остался таким же низким, каким был прошлым летом. Однако, заявили авторы материала, управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему.

Издание поделилось исследованием TU Graz, согласно которому европейские страны страдают от сильной засухи еще с 2018 года. По словам аналитиков, чтобы купировать эту проблему, необходим десяток лет с интенсивными осадками. При этом синоптики дали тревожный прогноз – количество дожей на континенте в течение этого времени будет только сокращаться.

Засуха может стать причиной политических проблем и конфликтов, считают журналисты. Например, на юге Германии число судебных споров по поводу воды за 20 лет удвоилось.

"А во Франции напряженность между экологами и фермерами из-за строительства водохранилищ в апреле спровоцировала ожесточенные столкновения", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что каналы в Венеции почти пересохли из-за низкого уровня воды, он стал ниже более чем на полметра. В связи с этим гондолы и суда экстренных служб не могут передвигаться по некоторым каналам.

Почти 150 крупных каналов пересохли в Венеции