В Совфеде назвали очередным фейком информацию о ядерном оружии в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала слова главы украинского МИД Павла Климкина о ядерном оружии в Крыму. Ее слова приводит RT.

Ранее Климкин заявил, что Крымский полуостров "превратился в одну большую военную российскую базу". По его мнению, в Крыму может находиться ядерное оружие России.

Тимофеева назвала данное заявление очередным фейком. "Это к теме дальнейшей демонизации России и запугивания собственного населения", – заявила сенатор.

Парламентарий также прокомментировала слова Климкина о том, что Украина планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу милитаризации полуострова. По ее словам, исходя из данной резолюции Киев может требовать всё что угодно. Тимофеева считает, что основным источником угрозы ядерного заражения выступает Украина и атомные станции, которые находятся на ее территории.

Ранее в Москве задержали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского.

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