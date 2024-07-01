Лавров будет председательствовать на дебатах СБ ООН 16 и 17 июля

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля, рассказали в российском МИД.

Дипломаты напомнили, что с 1 июля к России на месяц перешло председательство в СБ ООН.

"В ходе российского председательства запланированы три центральных мероприятия <...> Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова", – цитирует RT.

В повестку, в частности, включены дискуссии по выполнению резолюции Совбеза ООН 2720 о гуманитарном механизме для сектора Газа. В ее рамках предполагается наращивание и мониторинг гуманитарной помощи жителям анклава. Документ приняли еще в декабре 2023 года.

Лавров раскритиковал США, которые взяли на себя "подпольную переговорную работу" по палестинскому вопросу. Глава МИД уточнял, что это может привести к, например, вступлению Палестины в ООН, однако статус-кво на земле не изменится, и жители анклава не получат своего государства.

