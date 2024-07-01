Комитет СФ рекомендовал приостановить участие РФ в ПА ОБСЕ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Совфеда РФ по международным делам поддержал и рекомендовал палате принять заявление о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на участника заседания комитета.

"Поддержали, рекомендовали Совфеду принять на заседании 3 июля", – сказал собеседник.

Кроме приостановки участия российской делегации, отметил он, Москва также перестанет выплачивать взносы в бюджет ОБСЕ.

Первым с такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, позже, 19 июня, его поддержали спикер ГД Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 28-го числа депутаты внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

