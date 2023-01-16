Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра даст прогноз на вторую половину зимы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

17 января в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд расскажет, какую погоду ждать на Крещение и какой будет вторая половина зимы.

Смотрите прямую трансляцию 17 января в 13:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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