16:23События
Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра даст прогноз на вторую половину зимы
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
17 января в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Вильфанд расскажет, какую погоду ждать на Крещение и какой будет вторая половина зимы.
Смотрите прямую трансляцию 17 января в 13:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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