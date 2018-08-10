Детеныши безухого варана впервые вылупились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детеныши краснокнижного калимантанского безухого варана появились на свет в Московском зоопарке. Редкие малазийские рептилии впервые в истории дали потомство в условиях зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На днях у двух самок вылупились шесть детенышей. Теперь за маленькими варанами тщательно наблюдают зоологи.
"Прежде ни одному зоопарку не удавалось добиться размножения калимантанских безухих варанов", − подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, этот уникальный вид животных представлен в коллекции лишь немногих зоопарков мира. В частности, их можно увидеть в Москве, Праге, Будапеште, немецком Нойнкирхене, а также в двух частных зоосадах в США и Японии.
Как пояснила Акулова, получить потомство от редких варанов зоологи смогли благодаря тщательному подбору пар, правильному рациону, а также сумев создать максимально приближенные к природным условия содержания.
Гендиректор столичного зоопарка выразила надежду, что эти успехи позволят "создать стабильную популяцию данного вида в неволе и защитить его от исчезновения".
Как рассказали специалисты, среди ныне живущих рептилий безухий варан − самый близкий родственник древних мозазавров. В природе такие вараны обитают только на северо-западе Борнео, причем до середины XX века о них почти ничего не знали.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: