Детеныши безухого варана впервые вылупились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детеныши краснокнижного калимантанского безухого варана появились на свет в Московском зоопарке. Редкие малазийские рептилии впервые в истории дали потомство в условиях зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На днях у двух самок вылупились шесть детенышей. Теперь за маленькими варанами тщательно наблюдают зоологи.

"Прежде ни одному зоопарку не удавалось добиться размножения калимантанских безухих варанов", − подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, этот уникальный вид животных представлен в коллекции лишь немногих зоопарков мира. В частности, их можно увидеть в Москве, Праге, Будапеште, немецком Нойнкирхене, а также в двух частных зоосадах в США и Японии.

Как пояснила Акулова, получить потомство от редких варанов зоологи смогли благодаря тщательному подбору пар, правильному рациону, а также сумев создать максимально приближенные к природным условия содержания.

Гендиректор столичного зоопарка выразила надежду, что эти успехи позволят "создать стабильную популяцию данного вида в неволе и защитить его от исчезновения".

Как рассказали специалисты, среди ныне живущих рептилий безухий варан − самый близкий родственник древних мозазавров. В природе такие вараны обитают только на северо-западе Борнео, причем до середины XX века о них почти ничего не знали.