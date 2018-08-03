Более 300 фонарей установят в парке имени Федорова на севере столицы

3 августа, 22:45
Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов
В парке имени Святослава Федорова в Бескудниковском районе установят более 300 фонарей. Об этом сообщили в пресс-служба управы района.
Там также добавили, что в парке создадут площадки для скейтбординга, футбола, хоккея.
Как отмечает Агентство "Москва", в конце июля в парке уже открылась для посещения зона, где появились новые детские площадки.
Основные строительно-монтажные работы планируется завершить в конце августа.
За восемь лет в столице было создано около 400 новых парков. А в 2018 году в Москве будет обустроено еще порядка 80 парков. В их числе парк технических видов спорта в Печатниках, парк на Ходынском поле и другие.
Ранее сообщалось, что к ноябрю столичные власти сформируют новые программы благоустройства Москвы. Также к началу сентября завершатся работы по комплексному благоустройству шести крупных городских общественных пространств.
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