В Подмосковье открыли 14 горнолыжных трасс

Фото:портал Москва 24/Игорь Иванко
14 трасс для катания на горных лыжах и сноубордах заработало в Подмосковье. В числе самых популярных: "Сорочаны", "Волен", "Степаново" и "Яхрома" в Дмитровском районе. На них сосредоточено больше всего трасс.
Также открылся горнолыжный курорт "Снеж.ком" в Красногорске. В Сергиево-Посадском районе будут работать четыре спуска, еще три – в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Горнолыжные трассы также откроются в Балашихе, Дзержинском, Домодедово, Коломенском, Коломне, Красноармейском, Луховицком, Одинцовском, Подольске и Раменском.
Из-за теплой погоды на некоторых трассах пришлось создавать искусственный покров. Большинство трасс оснащены снежными пушками, которые позволяют сохранять покров на спуске в любых погодных условиях.
Длина горнолыжных спусков варьируется от 300 метров до 2 километров. На трассах предусмотрены раздевалки, есть освещение и подъемники. Работают спасательные службы и комнаты для обогрева.
В ближайшие годы в столице появятся пять горнолыжных склонов. Деньги на их проектирование уже заложены в бюджете города.
Как правильно подготовиться к зимнему экстриму – в материале портала Москва 24.
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