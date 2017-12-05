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5 декабря, 14:07

В Подмосковье открыли 14 горнолыжных трасс

отдыхать парки спорт

Фото:портал Москва 24/Игорь Иванко

14 трасс для катания на горных лыжах и сноубордах заработало в Подмосковье. В числе самых популярных: "Сорочаны", "Волен", "Степаново" и "Яхрома" в Дмитровском районе. На них сосредоточено больше всего трасс.

Также открылся горнолыжный курорт "Снеж.ком" в Красногорске. В Сергиево-Посадском районе будут работать четыре спуска, еще три – в Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Горнолыжные трассы также откроются в Балашихе, Дзержинском, Домодедово, Коломенском, Коломне, Красноармейском, Луховицком, Одинцовском, Подольске и Раменском.

Из-за теплой погоды на некоторых трассах пришлось создавать искусственный покров. Большинство трасс оснащены снежными пушками, которые позволяют сохранять покров на спуске в любых погодных условиях.

Длина горнолыжных спусков варьируется от 300 метров до 2 километров. На трассах предусмотрены раздевалки, есть освещение и подъемники. Работают спасательные службы и комнаты для обогрева.

В ближайшие годы в столице появятся пять горнолыжных склонов. Деньги на их проектирование уже заложены в бюджете города.

Как правильно подготовиться к зимнему экстриму – в материале портала Москва 24.

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