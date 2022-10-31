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Новости

17:06

Общество

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную культурному наследию и молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 ноября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему "Сохранение культурного наследия: роль молодежи".

О молодежном форуму "Наследие" и вовлечении молодых людей в процесс сохранения памятников архитектуры будут рассказывать:

  • руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов;
  • проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич.

Смотрите прямую трансляцию 1 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществогородпресс-конференция

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