Более трети россиян упрекнули работодателей в отсутствии комфортных условий труда

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Каждый четвертый россиянин испытывает постоянный стресс на работе, а более трети отмечают, что работодатели не принимают необходимые меры по обеспечению комфортных условий труда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, проведенный WATWELL и TenChat.

Больше всего жители РФ ожидают от работодателей того, что они предоставят им качественное оборудование и питание, возможность работать в гибридном формате, будут платить белую заработную плату и снизят рабочую нагрузку.

Говоря о стрессе, 42% респондентов заявили, что испытывают его в том случае, если их заставляют выполнять непрофильную работу, у 40% опрошенных имеются проблемы в отношениях с руководством, еще 39% испытывают стресс из-за высокой загруженности, столько же россиян беспокоятся по поводу того, что им выплачивают серую или черную зарплату, отметили аналитики.

Еще 31% опрошенных отметил, что забывает прерываться во время работы, 29% участников рассказали, что не прерываются для того, чтобы отравиться на обед, указано в исследовании.

Более половины участников опроса в лице работодателей (63%) заявили, что стараются заботиться о комфорте работников. 54% предоставляют качественную воду, 52% размещают в офисе закуски, еще 50% опрошенных создают уютные условия на работе. Еще 43% респондентов позволяют сотрудникам выходить на работу дистанционно, 36% обновляют оборудование в офисах регулярно, добавили аналитики.

Аналитики подчеркнули, что большая часть опрошенных сотрудников (37%) указали на то, что работодатели не делают ничего для обеспечения комфортных условий труда.

В исследовании указано, что большинство работников хотят быть обеспечены хорошим оборудованием (65%) и комфортным офисом (64%), а также выходить на работу в гибридном режиме (59%). Также сотрудники отмечают, что хотели бы уменьшить рабочую нагрузку (45%).

Еще 45% респондентов просят обеспечить их качественной водой, 40% – питанием. 43% прошенных хотят получать бедую заработную плату, 38% граждан хотели бы, чтобы в социальный пакет от работодателя также входило посещение спортзала, отметили аналитики.

Также 31% сотрудников хотел бы выполнять свои рабочие обязанности только из дома, а 23% – чтобы на их работе действовала корпоративная пенсионная программа.

Ранее сервис "Зарплата.ру" провел опрос, который показал, что 64% российских работодателей были рады полностью или частично отменить дистанционный формат работы, на который переходили в период пандемии.

Отмечается, что 28% работодателей подчеркнули необходимость работы из офиса, а 57% отметили, что удаленка никак не сказалась на эффективности их работников. На снижение работоспособности сотрудников указывали 30% работодателей, а 13%, наоборот, заметили ее рост.



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