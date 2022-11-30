Культура приготовления французского багета попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Фото: ТАСС/Michel Euler/АР

Особенности приготовления французского багета попали в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято во время 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которую организовали в Марокко. Мероприятие транслировалось на сайте организации.

"Новая запись в списке нематериального культурного наследия: опыт и культура производства багета. Поздравляем Францию!" – говорится на Twitter-аккаунте организации.

Во время озвучивания решения делегация Франции размахивала багетами. По словам главы Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Доминика Анрака, приготовление подобного хлебобулочного изделия требует от повара особых знаний и навыков из-за соблюдений пропорций в рецепте. Он подчеркнул, что багет сопровождает жителей Франции с самого малого возраста.

Отмечается, что внесение культуры изготовления багета в список ЮНЕСКО поддержал в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее российская сторона призвала организацию перестать выборочно заботиться о памятниках героям, павшим в борьбе с нацизмом. Постпредство РФ при ЮНЕСКО заявило, что организации следует перестать охранять монументы по политическому признаку.



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