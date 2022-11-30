Москва 24: специалисты расскажут, как победить ВИЧ

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1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Как победить ВИЧ?"

Какую роль играют некоммерческие организации в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции? Почему тема ВИЧ сегодня касается каждого? Какие меры действительно снижают заболеваемость? Об этом и многом другом будут рассказывать:



член координационного совета по СПИДу при Минздраве РФ, член совета по защите прав пациентов при Депздраве Москвы, руководитель фонда "Шаги" Игорь Пчелин;

член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, директор благотворительного фонда "Дети +" Ольга Кирьянова;

президент региональной общественной организации "Центр +", руководитель центра "Мост" Владимир Маяновский.

Смотрите прямую трансляцию 1 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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