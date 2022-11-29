Психолог раскрыла причину совпадений в описании личности по знаку зодиака

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Во время чтения своего астрологического прогноза люди сталкиваются с эффектом Барнума, который проявляется в доверии обобщенным характеристикам как точному описанию личности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на клинического психолога Кристину Ивкову.

Речь идет о когнитивном искажении, проявляемом из-за расплывчатых характеристик, которые человек автоматически приписывает себе. Эффект Барнума ярче всего выражается благодаря позитивным прогнозам. Также люди склонны доверять астрологии, если их транслирует авторитетный источник.

Ивкова добавила, что нельзя исключать и мистическое мышление, к которому склонны многие люди во время стресса или критических моментов жизни.

"Ради иллюзорного контроля и управления внешними обстоятельствами человек готов верить и гороскопам, и предсказаниям, и описаниям периодов солнечных затмений со всеми вытекающими из этого последствиями", – отметила психолог.

По данным ВЦИОМ, более половины жителей РФ (60%) не верят в гороскопы, 25% сомневаются в астрологических прогнозах. По сравнению с 2015 годом количество верящих в такие предсказания сократилось вдвое, а сомневающихся выросло в 3,5 раза.

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