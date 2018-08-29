Желтый уровень опасности объявлен в столице 30 августа из-за грозы и ветра

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Синоптики предупредили горожан о потенциально опасных погодных условиях 30 августа. В городе ожидаются гроза и усиление ветра. Погоде присвоен желтый уровень опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, к вечеру четверга в столице начнется дождь, прогремит гроза, а скорость ветра при порывах составит до 17 метров в секунду. Придет небольшое похолодание – температура воздуха составит 25–27 градусов.

Кроме того, 30 августа сохранится риск возникновения пожаров, отмечают синоптики.

Ранее в столице зафиксировали температурный рекорд века для 29 августа. Воздух в городе к 12 часам прогрелся до 29 градусов, к концу дня столбики термометров могут показать 31 градус.

О том, что с 30 августа погода в столице начнет портиться синоптики предупредили заранее. Ожидаются похолодание, дожди и грозы, которые принесет циклон с запада. В последние летние дни в городе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.

В целом август 2018 года может войти топ-10 самых теплых в Москве за последние 140 лет. Средняя суточная температура в городе в течение месяца превышала норму. В среду, 29 августа разница может составить 10 градусов.