Синоптик Вильфанд пообещал москвичам похолодание до 20 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание до 20 градусов в Москве ожидается в ближайшие 7–9 дней, с 29 июля по 6 августа. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве с понедельника (29-го числа. – Прим. ред.) лето кончается, по крайней мере на 7–9 дней, температура понизится на 5–6 градусов как минимум", – заявил он.

Уже 29 июля, по его словам, в Москве и Подмосковье пройдут заметные осадки, ожидается гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду. Отклонение от температурной нормы составит от 1,5 до 2 градусов.

В эти дни дневные температуры в Москве будут держаться в районе 20–22 градусов, а в столичном регионе – от 19 до 24 градусов, отметил эксперт. Причиной тому станут умеренно-прохладные воздушные массы, которые идут с северо-востока. Столица окажется в тылу циклона, добавил Вильфанд.

Также с начала недели купальный сезон на время прекратится, температура воды составит 18–20 градусов, заключил он.

Ранее синоптики назвали 28-е число "последним аккордом жаркого лета". В этот день, несмотря на непогоду, днем отмечалось чуть выше 26 градусов. Причиной ожидаемого похолодания в Москве станет североатлантический циклон "Кирсти", из-за чего температура впервые за сезон упадет до 20 градусов.

