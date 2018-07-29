Судебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в России‍

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Житель столицы, задолжавший бывшей супруге и детям 118 миллионов рублей, был признан самым злостным неплательщиком алиментов в России. Об том сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По данным ФССП, 50-летний мужчина отказывается добровольно выплачивать алименты, поэтому к нему пришлось применить "весь комплекс мер принудительного исполнения".

В последнее время эксперты и законодатели разрабатывают все новые способы заставить должников выполнять свои обязательства по алиментам, передает RT. В частности, было предложено запретить выдавать неплательщикам водительские права и загранпаспорта.