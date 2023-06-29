Синоптик предупредила москвичей о сильном дожде, грозе и ветре в ближайший час

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайший час в Москве стоит ожидать ливня, который будет сопровождаться грозой и сильными порывами ветра, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеновости" Татьяна Позднякова. Об этом сообщается в телеграм-канале синоптика.

"Ночной сильный дождь мы практически не заметили. Зато сейчас к Москве с юга приближается зона осадков и гроз. Сейчас уже гремит в ТиНАО", – отметила она.

Синоптик добавила, что в ближайший час стоит ожидать осадков и порывов ветра до 17 метров в секунду. При этом к 17:00 грозовые облака уйдут на северо-запад, что приведет к окончанию дождя, и в столицу снова вернется солнце, отметила Позднякова.

По ее словам, только в районе города Наро-Фоминска Московской области местами за час выпало около 20 миллиметров осадков.

Ранее Позднякова рассказывала, что дожди в Москве будут идти до 1 июля включительно, однако 2 июля погода изменится, в город вернется сухая и солнечная погода.

Согласно прогнозам синоптика, в пятницу, 30 июня, температура воздуха днем составит 18–20 градусов, дожди могут начаться после 12 часов и продлятся почти целый день. В субботу, 1 июля, воздух в столице прогреется до 22–24 градусов, вероятность выпадения осадков все еще останется.

Однако в воскресенье, 2 июля, столбики термометров в Москве покажут 24–25 градусов.



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