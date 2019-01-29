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29 января, 22:10

"Единая Россия" запустит мониторинг изменения цен на тарифы ОСАГО

общество

29 января, 22:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Партия "Единая Россия" проверит изменение стоимости тарифов на ОСАГО во всех регионах страны.

В ходе всероссийского мониторинга проверят стоимость полисов у компаний-лидеров рынка ОСАГО по итогам 2018 года: "Альфа-страхование", "РЕСО-гарантия", "Ингосстрах", "Росгосстрах", "ВСК".

После этого будет составлен рейтинг компаний по стоимости ОСАГО. Вся информация будет передана в министерство транспорта и Центробанк для проработки мер по ограничению роста стоимости полисов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, повышение цен в пределах от 1-10 процентов коснулось 42 регионов. Снижение цен на 0,1-16,5 процента произошло в 19 регионах, на которые приходится до 31 процентов клиентов компаний.

"Ряд крупнейших страховых компаний после расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз подняли максимальную ставку базового тарифа для легковых машин, в отдельных регионах на 15-20 процентов. Теперь минимальный тариф у этих компаний составил 3706 рублей, что на 8 процентов выше прежней минимальной ставки (3432 рубля) и на 34 процента выше нынешней минимально возможной ставки (2746 рублей). То есть в среднем цены на полисы ОСАГО оказались выше, чем в прошлом году", – передает его слова Агентство "Москва".

С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь составляет 2746 – 4942 рубля.

общество

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