"Единая Россия" запустит мониторинг изменения цен на тарифы ОСАГО

Партия "Единая Россия" проверит изменение стоимости тарифов на ОСАГО во всех регионах страны.
В ходе всероссийского мониторинга проверят стоимость полисов у компаний-лидеров рынка ОСАГО по итогам 2018 года: "Альфа-страхование", "РЕСО-гарантия", "Ингосстрах", "Росгосстрах", "ВСК".
После этого будет составлен рейтинг компаний по стоимости ОСАГО. Вся информация будет передана в министерство транспорта и Центробанк для проработки мер по ограничению роста стоимости полисов.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, повышение цен в пределах от 1-10 процентов коснулось 42 регионов. Снижение цен на 0,1-16,5 процента произошло в 19 регионах, на которые приходится до 31 процентов клиентов компаний.
"Ряд крупнейших страховых компаний после расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз подняли максимальную ставку базового тарифа для легковых машин, в отдельных регионах на 15-20 процентов. Теперь минимальный тариф у этих компаний составил 3706 рублей, что на 8 процентов выше прежней минимальной ставки (3432 рубля) и на 34 процента выше нынешней минимально возможной ставки (2746 рублей). То есть в среднем цены на полисы ОСАГО оказались выше, чем в прошлом году", – передает его слова Агентство "Москва".
С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь составляет 2746 – 4942 рубля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.