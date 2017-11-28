Центр противодействия коррупции раскритиковал отказ от Деда Мороза в детсадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информацию о запрете приглашать Деда Мороза в детские сады Новосибирска и других городов в рамках борьбы с незаконными поборами и коррупцией прокомментировали в Центре противодействия коррупции. Глава организации Виктор Костромин назвал подобные предложения "бредовыми".

"Это абсолютно бредовая инициатива, якобы связанная с борьбой с коррупцией", – заявил Костромин в беседе с RT. "Департамент образования должен предусмотреть в бюджете и подписать определенные договоры на обустройство таких праздников, и здесь нет ничего криминального", – пояснил эксперт. Он также отметил, что родители имеют право самостоятельно нанять исполнителя роли Деда Мороза и устроить праздник, и речь о коррупции в этом случае не идет.

Ранее появившуюся в СМИ информацию о запрете приглашать Деда Мороза на детские утренники опровергли в администрации Новосибирска.