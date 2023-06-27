Эксперт по выживанию посоветовал прятаться в закрытых помещениях во время грозы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Эксперт по выживанию Олег Гегельский порекомендовал всем гражданам в случае начала грозы на улице по возможности прятаться в закрытых помещениях. Об этом сообщает RT.

Гегельский прокомментировал инцидент с мужчиной, погибшем от удара молнии в голову на овощной базе в Краснодаре.

"Я предполагал, что молния может наносить удары по предметам, которые находятся выше, по металлическим конструкциям, но мы видим абсолютно диаметрально противоположное явление. Рядом находится целая куча металлических конструкций, молния бьет в человека", – заявил он.

Гегельский подчеркнул, что начиная с этого момента, когда он увидел ролик, он рекомендует всем людям прятаться в закрытых помещениях во время грозы, причем это должно быть помещение с закрытым контуром, без прямого доступа для молнии, которая в ином случае сможет найти объект для удара.

По словам эксперта, он сам попадал в грозу в горах, отметив, что в этот момент можно ощутить абсолютную беззащитность перед природой.

"Находишься на каком-нибудь каменном плато, молнии с шипением втыкаются в землю в 10–20 метрах от тебя. Ты видишь точки входа, видишь, как поднимается пар, и понимаешь, что следующая придет в тебя. И даже если ты ляжешь, все равно будешь находиться выше плоскости камней", – вспомнил он.

В данный момент даже если люди будут прятаться от молний в низинах, это не даст им 100% гарантии того, что они будут в безопасности, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что удар молнии в голову убил уроженца Крыма на овощной базе в Краснодаре.

В УМВД России по городу Краснодару добавили, что мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Проводится проверка по факту инцидента.



Молния убила человека в Краснодарском крае