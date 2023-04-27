16:17Общество
Врач предупредила о риске развития астмы у аллергиков из-за столичной грозы
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У людей с аллергией может развиться грозовая астма на фоне первой грозы, которую обещают в столице, рассказала палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Дождь смывает пыльцу из воздуха, но в то же время есть такое понятие, как грозовая астма. Во время грозы может быть обострение астмы за счет того, что происходит выброс белков из пыльцы растений-аллергенов", – объяснила она.
Врач рассказала, что массовое явление в виде проявления такого рода астмы наблюдалось в Великобритании и Нидерландах. В период непогоды медики получали намного больше срочных вызовов. Она не исключила, что и в России есть подобные примеры.
Северова призвала немедленно обращаться к врачу в случае развития астматического приступа.
Ранее сообщалось, что 27 апреля в столицу придет дождь, гроза и будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Жителям города рекомендовали не останавливаться и не парковаться рядом с линиями электропередачи, деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставаться на открытых пространствах.
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