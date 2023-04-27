В Госдуме прокомментировали идею о выдаче бесплатного сертификата здоровья молодоженам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выдача сертификатов здоровья может оказаться полезной мерой поддержки для россиян, заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Об этом сообщает RT.

"Думаю, что его (предложение о выдаче сертификатов. – Прим. ред.) надо проработать с министерством здравоохранения", – сказал он.

Исаев добавил, что подобное предложение звучит интересно, а сама мера поддержки может стать полезной для граждан страны, так как многие молодые люди редко посещают врачей и специалистов, не часто вспоминают о важности прохождения диспансеризации.

"А из школьного возраста, где бывает обязательная диспансеризация, эти люди уже явно вышли. Поэтому те из них, кто захочет обратиться, смогут провести медицинское обследование. Я думаю, это будет на пользу", – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением выдавать молодоженам бесплатный сертификат здоровья. Предложение было направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Сертификат позволит супругам проверить как свое репродуктивное здоровье, так и общее состояние организма. Он напомнил, что рождение детей зависит напрямую от здоровья их родителей.



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