16:48Общество
Врачи медцентра "СМ-Клиника" на Сретенке рассказали о важности регулярной диспанцеризации
Фото: пресс-служба медцентра "СМ-Клиника"
Регулярная диспансеризация поможет диагностировать на старте многие заболевания, рассказал главный врач медицинского центра "СМ Клиника" в Сретенском тупике Игорь Учуров.
По словам врача, заболевания, диагностированные в самом начале, удается вылечить эффективнее и быстрее.
"Регулярные чек-апы и диспансеризации должны стать хорошей привычкой", – уверен Игорь Учуров.
Он отметил, что в новой клинике, открывшейся в ЦАО (Сретенский тупик, 4), есть возможности для диагностики самых различных болезней. В настоящий момент в клинике работают 50 специалистов по 25 медицинским направлениям: терапевты, гинекологи, урологи, хирурги, маммологи, онкологи, дерматовенерологи, гастроэнтерологи и другие врачи. Прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи с большим клиническим опытом.
Новые медицинские центры открываются в холдинге "СМ-Клиника" ежегодно. На сегодняшний день отделения компании представлены в пяти регионах страны: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Иванове и Рязани. Новая клиника, расположенная по адресу Сретенский тупик, д. 4, стала двадцать седьмым по счету подразделением холдинга.
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