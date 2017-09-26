Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке

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Американский ученый из Университета Аризоны Чарльз Герба выяснил, что на 20 процентах офисных кружек находятся фекальные бактерии, сообщают "Дни.ру".

Кроме того, по словам микробиолога, почти 90 процентов кружек на кухнях в офисах являются домом для других опасных бактерий.

Микробы появляются из-за того, что сотрудники моют посуду общей губкой, которую не дезинфицируют надлежащим образом. Ученый советует забирать кружки домой и мыть их в посудомоечной машине.

Еще одну опасность здоровью в офисе представляет техника. Бактерии скапливаются на клавиатуре, компьютерной мышке и телефонах. Исследователи уверяют, что микробы на клавишах способны вызывать заболевания глаз – конъюнктивит, покраснение или зуд,

Однако самым главным распространителем микробов все же являются бумажные деньги. Лидирует в списке "грязных" банкнот китайская купюра в 100 юаней. Российские рубли также считаются распространителями бактерий, особенно 50-рублевые купюры. При этом самыми безопасными деньгами называют евро. Бактерицидный материал, которым покрыты банкноты, уменьшают возможность заражения.