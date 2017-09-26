Ученые обнаружили фекалии в каждой пятой офисной кружке

Фото: ТАСС/DPA/Frans Lanting
Американский ученый из Университета Аризоны Чарльз Герба выяснил, что на 20 процентах офисных кружек находятся фекальные бактерии, сообщают "Дни.ру".
Кроме того, по словам микробиолога, почти 90 процентов кружек на кухнях в офисах являются домом для других опасных бактерий.
Микробы появляются из-за того, что сотрудники моют посуду общей губкой, которую не дезинфицируют надлежащим образом. Ученый советует забирать кружки домой и мыть их в посудомоечной машине.
Еще одну опасность здоровью в офисе представляет техника. Бактерии скапливаются на клавиатуре, компьютерной мышке и телефонах. Исследователи уверяют, что микробы на клавишах способны вызывать заболевания глаз – конъюнктивит, покраснение или зуд,
Однако самым главным распространителем микробов все же являются бумажные деньги. Лидирует в списке "грязных" банкнот китайская купюра в 100 юаней. Российские рубли также считаются распространителями бактерий, особенно 50-рублевые купюры. При этом самыми безопасными деньгами называют евро. Бактерицидный материал, которым покрыты банкноты, уменьшают возможность заражения.
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