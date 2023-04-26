Москва 24: научный руководитель Гидрометцентра даст прогноз на майские праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

27 апреля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на май.

Порадует ли москвичей погода на майские праздники? Как проходит посевная с учетом погодных особенностей этого года? На эти и другие вопросы ответит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Смотрите прямую трансляцию 27 апреля в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.