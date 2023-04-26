12:30События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную планам россиян на майские праздники
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
27 апреля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "Майские праздники: планы и траты".
О планах россиян на предстоящие праздники будет рассказывать директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Смотрите прямую трансляцию 27 апреля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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