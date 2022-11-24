Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Дню матери

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25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Институт материнства – залог счастливой семьи".

Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

Что лежит в основе счастливой семьи и счастливого детства? Как государство поддерживает институт материнства? На какие льготы и пособия могут рассчитывать женщины после родов? Об этом и многом другом будут рассказывать:



депутат Госдумы ФС РФ ("Единая Россия"), председатель Совета матерей Татьяна Буцкая;

ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова", кандидат медицинских наук, руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания в РФ Ольга Ладодо;

руководитель комиссии по организации и контролю питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки города Москвы Татьяна Хремучкова.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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