Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Международному дню школьных библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

25 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню школьных библиотек, который отмечается 27 октября.

Какие мероприятия пройдут в столичных библиотеках? Какие воспитательные и просветительские функции несет в себе современная библиотека? Какую нишу она занимает в современном обществе? Об этом и многом другом будут рассказывать:



президент Ассоциации школьных библиотек русского мира, главный редактор журналов "Школьная библиотека" и "Читайка", кандидат педагогических наук Татьяна Жукова;

детский писатель, руководитель ресурса "Детская планета", создатель линейки книг "Онлайн-развивашки для малыша и первоклашки", автор гимна школьных библиотек России Татьяна Бокова;

педагог-библиотекарь ГБОУ города Москвы "Школа № 1284" Дарья Конева.

Смотрите прямую трансляцию 25 октября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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