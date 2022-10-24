14:35Общество
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную роли женщин в обществе
Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
25 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная межрегиональному форуму "Женщины – гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения и мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи", который будет проходить в столице 1 и 2 ноября.
О роли женщин в современном обществе, многодетных семьях и многом другом будут рассказывать:
- уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;
- председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева;
- председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
Смотрите прямую трансляцию 25 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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