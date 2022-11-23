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Москва 24: специалисты расскажут о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"
Фото: depositphotos/fizkes
24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".
Что такое "невидимая инвалидность"? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян;
- директор по развитию, сооснователь Everland Елена Мартынова;
- управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts Екатерина Котова;
- юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве Ольга Грицай;
- стажер департамента развития персонала "Авито" Елизавета Смирнова;
- руководитель отдела привлечения персонала АО "БИОКАД" Екатерина Трунова;
- директор проекта "Яндекса" "Помощь рядом" Илья Шаров;
- руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией Ирина Холкина;
- директор по персоналу "Додо пицца" Галина Ветошкина;
- основатель "Школы карьерного менеджмента" Айгюн Курбанова;
- клинический психолог, руководитель социальных проектов Ольга Сорина;
- психолог, специалист по корпоративной психологии Наталья Назарова.
Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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