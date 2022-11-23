Москва 24: специалисты расскажут о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"

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24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".

Что такое "невидимая инвалидность"? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников? Об этом и многом другом будут рассказывать:



генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян;

директор по развитию, сооснователь Everland Елена Мартынова;

управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts Екатерина Котова;

юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве Ольга Грицай;

стажер департамента развития персонала "Авито" Елизавета Смирнова;

руководитель отдела привлечения персонала АО "БИОКАД" Екатерина Трунова;

директор проекта "Яндекса" "Помощь рядом" Илья Шаров;

руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией Ирина Холкина;

директор по персоналу "Додо пицца" Галина Ветошкина;

основатель "Школы карьерного менеджмента" Айгюн Курбанова;

клинический психолог, руководитель социальных проектов Ольга Сорина;

психолог, специалист по корпоративной психологии Наталья Назарова.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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