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Москва 24: специалисты расскажут о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"

Фото: depositphotos/fizkes

24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".

Что такое "невидимая инвалидность"? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян;
  • директор по развитию, сооснователь Everland Елена Мартынова;
  • управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts Екатерина Котова;
  • юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве Ольга Грицай;
  • стажер департамента развития персонала "Авито" Елизавета Смирнова;
  • руководитель отдела привлечения персонала АО "БИОКАД" Екатерина Трунова;
  • директор проекта "Яндекса" "Помощь рядом" Илья Шаров;
  • руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией Ирина Холкина;
  • директор по персоналу "Додо пицца" Галина Ветошкина;
  • основатель "Школы карьерного менеджмента" Айгюн Курбанова;
  • клинический психолог, руководитель социальных проектов Ольга Сорина;
  • психолог, специалист по корпоративной психологии Наталья Назарова.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция

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