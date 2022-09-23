Невролог рассказал, чем опасен запущенный сколиоз

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Игнорирование проблем в работе опорно-двигательного аппарата может стать причиной возникновения гастрита, простатита, мочекаменной болезни и холецистита, утверждает невролог Денис Воронин в разговоре с News.ru. По его словам, подобный недуг приводит к нарушениям деятельности внутренних органов.
Воронин подчеркнул, что сидячий образ жизни формирует у человека неправильный позвоночник, что впоследствии провоцирует напряжение в мышцах. Он заявил, что риск заработать болезнь из-за игнорирования проблем со спиной выше 80%.
Кроме того, отметил Воронин, в качестве профилактики следует выполнять больше физических упражнений для поддержания здоровья.
Невролог считает, что большинство людей даже не подозревают о том, что многие их болезни напрямую связаны с деформацией позвоночника. Они обнаруживают проблему только тогда, когда болезнь перерастает в хроническую, заключил врач.
Ранее ортодонт Сергей Ковальчук рассказал, что посещение стоматолога беременным женщинам может стать причиной возникновения тех или иных осложнений на организм. По его словам, проходить лечение у стоматолога следует на этапе планирования ребенка. Ортодонт порекомендовал посетить врача тогда, когда женщина находится на втором триместре беременности.
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