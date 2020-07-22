Актер театра и кино Риналь Мухаметов станет гостем "Ночной смены"

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Российский актер театра и кино, сценарист Риналь Мухаметов станет гостем программы "Ночная смена". Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Ведущим выпуска станет Александр Богуславский. В интервью Мухаметов расскажет, с каким режиссером хотел бы поработать. Кроме того, ответит на каверзный вопрос: с какой из актрис мечтает сыграть любовную линию.
Отдельно актер объяснит, почему в жизни борется с заиканием, а на сцене этот дефект не проявляется.
Риналь Мухаметов снимается в кино с 2011 года. Первую роль получил в фильме "Башня. Новые люди". С 2012 года он вошел в труппу "Гоголь-центра", а наибольшую известность приобрел за роль пришельца Хэкона в фильмах Федора Бондарчука "Притяжение" и "Вторжение".
Выпуск программы "Ночная смена" с Мухаметовым появится в эфире в ночь со среды на четверг, в 0:40.
В ночь с 21 на 22 июля эфир Москвы 24 посетил редактор киноканала Cinema Иван Кудрявцев. В частности, он рассказал о том, как будут работать кинотеатры и театры в условиях снятия коронавирусных ограничений.
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