Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями могут утвердить через 11 месяцев

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Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями планируют утвердить до мая 2024 года. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"В спешке ведется работа над новым международным соглашением по борьбе с пандемиями. Поставлена задача принять его до мая 2024 года, то есть практически через 11 месяцев", – цитирует ее ТАСС.

На этой же конференции Владимир Путин подчеркнул сильную значимость увеличения коллективных усилий всех стран в борьбе с эпидемиями.

По словам российского лидера, специалисты из РФ готовы принимать активное участие в устранении вспышек опасных инфекций на всей планете.