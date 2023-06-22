11:11Общество
Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями могут утвердить через 11 месяцев
Фото: 123RF/vectorfusionart
Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями планируют утвердить до мая 2024 года. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
"В спешке ведется работа над новым международным соглашением по борьбе с пандемиями. Поставлена задача принять его до мая 2024 года, то есть практически через 11 месяцев", – цитирует ее ТАСС.
На этой же конференции Владимир Путин подчеркнул сильную значимость увеличения коллективных усилий всех стран в борьбе с эпидемиями.
По словам российского лидера, специалисты из РФ готовы принимать активное участие в устранении вспышек опасных инфекций на всей планете.
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