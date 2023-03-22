Профессор Карнеев объяснил, что упал в обморок на шоу Соловьева из-за переутомления

Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЕВ"

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев объяснил, что причиной его обморока в эфире передачи Владимира Соловьева стали недосып и переутомление. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал (остаться. – Прим. ред.) до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс", – рассказал он.

Карнеев добавил, что за ночь до передачи плохо спал, но сейчас уже чувствует себя нормально. По его словам, врачи не нашли ничего серьезного.

"Я, конечно, понимаю, что немножко внес дезорганизацию, поэтому приношу извинения программе, что такие хлопоты доставил, и благодарю вас за проявленное участие", – отметил он.

В заключение профессор сказал, что он готов снова посетить шоу Владимира Соловьева, если его пригласят.

Ранее Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Профессор потерял сознание во время обсуждения, которое вели приглашенные на шоу эксперты. Соловьев вместе с участниками программы оказали ему первую помощь и вызвали медиков.



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