Дальнобойщик и токарь попали в топ самых высокооплачиваемых вакансий РФ

Фото: 123RF/djedzura

Профессии дальнобойщика и токаря попали в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в ноябре. В среднем по РФ им предлагают 133 398 и 110 069 рублей соответственно, сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные "Авито Работы".

Аналитики сервиса провели исследование, после которого стало известно, что количество вакансий на рынке труда в этом месяце выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уровень средних предлагаемых зарплат составил 63 204 рубля. Это на 28% больше, чем в прошлом году.

Спрос на водителей дальнего следования вырос на 50%, а средние зарплаты увеличились на 25%. Больше всего дальнобойщикам готовы платить в Тамбове. Опытному специалисту этой области работодатель предлагает от 150 до 300 тысяч рублей при графике 20/10.

Второе место рейтинга высокооплачиваемых специалистов этого месяца занимает токарь, их на рынке труда стало больше на 33%. На вахте в Алтайском крае токарю готовы предложить до 366 300 рублей при графике 6/1.

Следом расположилась вакансия фрезеровщика, спрос на которых в ноябре вырос на 80%. Теперь работодатели готовы платить специалистам в среднем 105 298 рублей. Так, в Магнитогорске крупный машиностроительный завод предлагает опытному фрезеровщику тепловозов и дизельных генераторов от 345 тысяч рублей за вахтовую смену 60/30, или от 172 тысяч рублей в месяц.

Четвертое место в топе заняла вакансия для бригадира. Спрос на специалистов в этом месяце увеличился в 1,9 раза, а средние зарплаты – на 30% (101 956 рублей). Например, в Курске агропромышленная компания заявила о намерении платить специалисту на вахте от 90 до 270 тысяч рублей в зависимости от количества смен.

Завершает рейтинг вакансия автоэлектрика, спрос на которых вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Средние зарплаты увеличились на 27% год к году и достигли 100 707 рублей.

Ранее стало известно, что самой высокооплачиваемой профессией в сфере IT является технический директор (CTO – chief technical officer). Как уточнила HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина, эта должность предусматривает руководство техническими процессами фирмы и может приносить до 650 тысяч рублей в месяц.

Названы самые востребованные вакансии в Москве