Депутат Останина объяснила идею о выплатах супругам за долгий брак

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает законодательную инициативу о выплатах супругам за долгий брак показателем особого отношения государства к семьям. Об этом она заявила в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Этот законопроект уже рассматривался в комитете, и, к сожалению, поддержали его только трое депутатов: я, как председатель комитета, и еще двое депутатов. Депутаты от фракции "Единая Россия" законопроект этот не поддержали, они заняли позицию правительства", – посетовала она.

По ее словам, инициативу могут не поддержать даже после повторного вынесения, так как правительство пока не готово поменять свою позицию, даже несмотря на Год семьи в России. При этом она не считает эту идею новой мерой финансовой поддержки.

Ранее Останина рассказывала, что выплаты могли бы быть предусмотрены живущим в браке 20 и более лет. Парламентарий добавляла, что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгий брак.

