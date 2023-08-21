Москвичам пообещали прохладную и неустойчивую погоду на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На этой неделе в Москву придет прохладная и неустойчивая погода, значения средней суточной температуры в городе будут на 1–1,5 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Столичный регион будет находиться под влиянием распространяющейся с севера обширной тропосферной ложбины. Погода в течение рабочей недели будет прохладной и неустойчивой", – указано в сообщении.

Во вторник, 22 августа, дневная температура составит 18–20 градусов в Москве и 17–22 градуса в Московской области, граждане приемущественно будут наблюдать за облачной погодой, также могут пройти кратковременные дожди.

На следующий день, 23 августа, снова облачная погода, в столице и Подмосковье станет прохладнее, днем температура воздуха будет находиться в пределах от 8 до 13 градусов в области и от 16 до 18 в Москве.

В ночь на четверг, 24 августа, пройдет дождь, столбики термометров в Москве поднимутся до 10–12 градусов, в области – до 7–12 градусов, днем ожидается облачная погода с прояснениями, ветер будет дуть с северо-запада или севера, его скорость составит 5–10 метров в секунду. В столице воздух прогреется до 16–18 градусов, по области – 14–19 градусов.

Дождливую и облачную погоду стоит ожидать в пятницу, 25 августа. Ночью температура будет в пределах 7–12 градусов в столице, днем поднимется до 14–19 градусов, скорость северо-западного ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Гидрометцентре добавили, что в субботу, 26 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 7–12 градусов выше нуля, днем – 17–22 градуса.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что ночь с 21 на 22 августа станет самой холодной с начала текущего месяца. Она отметила, что в течение дня температура понизится почти на 4 градуса. Прохладная погода прогнозируется в Москве и области до конца недели, напомнила синоптик.



Москвичам рассказали, какая погода ожидается в столице на этой неделе